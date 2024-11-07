Резиденты центра «Феникс» помогают участникам СВО с реабилитацией и трудоустройством

Компаниями, резидентами центра ассистивных технологий «Феникс», активно поддерживаются участники специальной военной операции (СВО) и их семьи. Эти организации предоставляют различные услуги по реабилитации и адаптации для людей, получивших травмы в ходе СВО, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Компания «Динамика», специализирующаяся на протезировании и реабилитации, предлагает индивидуальные решения для участников СВО, которым важно вести активный образ жизни. В большинстве случаев для таких пациентов подбираются протезы с микропроцессорным управлением, что позволяет максимально адаптировать устройство под физические характеристики и уровень активности пациента. Коленные модули этих протезов оснащены датчиками, которые отслеживают нагрузку и окружающие условия, передавая данные в микропроцессор, что оптимизирует работу протеза.

Пациенты могут настраивать свои устройства с помощью мобильного приложения, а также получают персонализированную настройку программирования. Прочные титановые компоненты обеспечивают долговечность протезов. Для каждого пациента назначается команда специалистов, включая протезистов, реабилитологов и юристов, которые помогают с оформлением документов для получения бесплатных протезов при повторных процедурах.

Как отметил заместитель генерального директора Центра протезирования и реабилитации «Динамика» Александр Суворов, пациенты активно возвращаются к занятиям спортом, вождению автомобиля, велосипедным прогулкам и экстремальным видам активности, таким как парашютный спорт и скалолазание. Особый подход, учитывающий анатомические особенности, уровень активности и психологическое состояние каждого пациента, помогает достигать успешных результатов.

Кроме того, компания предлагает своим пациентам возможности для трудоустройства, помогая сохранить социальную активность и профессиональную квалификацию. Участники СВО могут работать в качестве менеджеров по сопровождению, что позволяет им не только поддерживать другие восстановившиеся после травм, но и помогать им на всех этапах реабилитации — от первых шагов на протезе до полной адаптации к жизни.

Компании ОЭЗ «Технополис «Москва» также разрабатывают высокотехнологичные решения для социальной адаптации ветеранов СВО, в том числе линейку адаптивной одежды, которая помогает улучшить качество жизни людей, получивших травмы в ходе службы.