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Режиссёрская версия Death Stranding доступна на Xbox Series X/S

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Хидео Кодзима сообщил, что режиссёрская версия игры Death Stranding теперь доступна на консолях Xbox Series X/S. Игра, первоначально выпущенная в 2019 году для PS4 и позже в 2020 году для ПК, теперь доступна и для пользователей Xbox. Также создатель игры отметил, что права на интеллектуальную собственность Death Stranding переданы студии Kojima Productions.

В течение ближайших двух недель на Xbox Series игра будет продаваться с 50% скидкой за 20 долларов. На платформе Steam для ПК она также доступна по сниженной цене — 1649 рублей.

Сейчас команда Кодзимы работает над продолжением игры — Death Stranding 2: On The Beach, релиз которого планируется в 2025 году на PS5. Ранее разработчики показали презентацию игры и возможный дизайн главного меню.

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