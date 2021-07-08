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Режим Super Power Saver Xiaomi Mi 11 Ultra может обеспечить до 14 дней автономной работы

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Mi 11 Ultra самый дорогой смартфон запущен Xiaomi на сегодняшний день. В отличие от более старых флагманских моделей серии Mi, эта напрямую конкурирует с премиальными предложениями от Samsung и Apple. Одним из главных достоинств этого телефона является дополнительный задний дисплей. С последним обновлением системы этот крошечный экран стал еще более полезным.

Режим Super Power Saver Xiaomi Mi 11 Ultra может обеспечить до 14 дней автономной работы

Недавно Xiaomi выпустила новое обновление программного обеспечения для Mi 11 Ultra в Китае. Обновление поставляется с номером сборки V12.5.10.0.RKACNXM .

Согласно MIUI Beta Info, последнее обновление добавляет новую функцию под названием Super Power Saver mode. Как следует из названия, этот параметр помогает пользователям эффективно использовать аккумулятор телефона, когда они не могут зарядить свое устройство.

Согласно официальному описанию, режим «Super Power Saver» отключает основной дисплей телефона. Он позволяет пользователям получить доступ только к крошечному дисплею, расположенному на задней панели. Даже на этом экране пользователи смогут только проверять время, принимать звонки и вызывать ранее установленный контакт для экстренной помощи.

Режим Super Power Saver Xiaomi Mi 11 Ultra может обеспечить до 14 дней автономной работы

Xiaomi утверждает, что этот режим может обеспечить до 14 дней автономной работы. Однако компания упоминает, что производительность аккумулятора может отличаться из-за различных факторов. В любом случае, эта функция может быть действительно полезна при отключении электричества из-за аварий.

Источник — Astera.

Super Power Saver Xiaomi Mi 11 Ultra
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