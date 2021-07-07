Microsoft работает над тем, чтобы небольшие собрания могли проводиться в режиме «Вместе», который использует искусственный интеллект для размещения нескольких пользователей в одном виртуальном пространстве.

В режиме «Вместе», запущенном в прошлом году на пике глобального кризиса в области здравоохранения, для собраний используется ИИ, чтобы привлечь всех к разговору в общей комнате, такой как кафе или аудитория, а не в виде лоскутной галереи, которая обычно состоит из больших Встреч команд.

Идея, лежащая в основе этой функции, состоит в том, чтобы лучше воспроизводить реальные личные встречи, выводя людей из их домашней среды и настраиваемого фона, тем самым облегчая улавливание мимики, языка тела и других невербальных сигналов.

В режиме «Вместе» могут одновременно участвовать до 49 человек, и в настоящее время он становится доступным только после того, как к собранию присоединились не менее пяти человек. Вскоре, однако, Microsoft делает так, что эту функцию могут использовать всего два человека.

Поддержка небольших собраний в режиме «Вместе» в настоящее время ограничена предварительной версией бета-версии для разработчиков , но скоро будет доступна для всех. Если вы хотите попробовать получить доступ к предварительному просмотру, щелкните многоточие рядом с изображением вашего профиля, выберите «О программе», затем отметьте «Предварительный просмотр для разработчиков». Если этот параметр не отображается, это может быть связано с тем, как настроена ваша рабочая учетная запись.

Источник — Astera.