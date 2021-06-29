Индийский штат Гуджарат реализует политику в отношении электромобилей, цель которой — стимулировать использование возобновляемых источников энергии для решения транспортных проблем в штате. Правительство штата будет платить 10 000 рупий за кВт-ч в качестве прямого перевода выгоды (DBT) клиентам электрических велосипедов за каждую единицу, которую они покупают в штате. Эта политика вступает в силу с 1 июля и может дать толчок росту популярности двухколесных электромобилей в штате Гуджарат.Revolt RV 400.

Одна компания, которая надеется извлечь выгоду из этой политики, — это Revolt Bike, которая открыла магазин в штате в 2020 году. С байком Revolt, имеющим емкость аккумулятора до 3,2 кВтч, каждый покупатель может получить более 20 000 рупий при покупке электрического велосипеда. Политика штата Гуджарат в области электромобилей также следует за некоторыми обширными программами стимулирования, проводимыми правительством страны, с целью разработки экологически чистых решений транспортных проблем. Программа центрального правительства также может принести производителю электромобилей доход до 15 000 рупий за кВтч. Таким образом, сочетание этих стимулов позволило покупателям электрических велосипедов Revolt в Гуджарате сэкономить до 68 000 рупий на покупке электронных велосипедов.

Как и следовало ожидать, режим стимулов должен поднять спрос на велосипеды до потолка, и Revolt предпринимает шаги, чтобы удовлетворить растущий спрос, ожидаемый на этот продукт. Revolt надеется извлечь максимальную выгоду из новой политики в отношении электромобилей, поскольку в штате планируется открыть несколько торговых представительств. Кроме того, цены на велосипеды неизбежно снизятся из-за нового режима субсидий. Это может привести к появлению более доступных транспортных средств для большей части населения.

Источник — Astera.