Reuters: ИИ будет спасением для рынка персональных компьютеров

Эксперты, изучающие рынок персональных компьютеров, говорят, что искусственный интеллект (ИИ) может стать спасением для этой отрасли. Они считают, что появление компьютеров, способных эффективно работать с ИИ, будет переломным моментом в компьютерной индустрии.

Представители рынка сообщают о готовности предложить ПК с поддержкой ИИ для широкой продажи. Генеральный директор Intel, Пэт Гелсингер, отмечает, что это важное событие, а глава AMD, Лиза Су, ожидает роста рынка ПК в ближайшие годы благодаря компьютерам с поддержкой ИИ.

Аналитики фирмы Canalys прогнозируют, что внедрение ПК с поддержкой ИИ ускорится к 2025 году, и до 2027 года продажи таких компьютеров могут составить 60% от общего объема рынка.

Однако некоторые аналитики сохраняют некоторое сомнение относительно наличия достаточного количества сервисов, предоставляющих доступ к ИИ. Старший аналитик компании Columbia Threadneedle, Дэйв Иган, который является инвестором AMD и Intel, говорит, что до сих пор не ясно, будет ли разработано такое «убийственное приложение», которое станет стимулом для обновления ПК.