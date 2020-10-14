Huawei начала переговоры о продаже бренда смартфонов Honor

Официально обнародованные данные о вероятной продаже бренда Honor подтверждены еще не были.

Однако, как сообщили источники Reuters, Huawei может продать бренд смартфонов Honor.

Более того, сообщается, что Huawei Technologies уже начала переговоры по этому поводу с Digital China Group и несколькими другими компаниями.

Есть информация, что в случае успешной сделки китайская компания может выручить с продажи до 3,7 млрд долларов.

Согласно последним данным, на решение Huawei Technologies продать марку Honor, повлияли санкции со стороны властей США, из-за которых производитель пересматривает приоритеты.

В частности, Huawei намерена сосредоточится на выпуске флагманских и премиальных устройств под собственным брендом, тогда как смартфоны Honor больше рассчитаны на молодую аудиторию и экономных людей.