Ретейлер GameSpot открыл предзаказ на S.T.A.L.K.E.R. 2

Ритейлер GameStop в Ирландии открыл страницу предзаказа на S.T.A.L.K.E.R. 2. На данный момент страница уже удалена, но некоторые пользователи успели сделать скриншот.

Поклонники S.T.A.L.K.E.R вместе с другими игроками очень сильно удивились, что GameStop решил открыть предзаказ на игру, у которой еще нет даже официальной даты выхода.

В свою очередь представитель GSC Game World (разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2) прокомментировал поведение продавца.

Было сказано, что это скорее всего внутреннее исследование ритейлера и просмотр реакции на спрос S.T.A.L.K.E.R. 2.

Также в GSC Game World напомнили, что для получения достоверной информации про S.T.A.L.K.E.R. 2. поклонникам следует следить за официальными страницами с соцсетях.

GameStop на странице предзаказа указал сумму 69.99 евро, и ка отметили в GSC Game World эта сумма за игру не окончательная, но очень близка к достоверной с учётом нынешних затрат на разработку нового поколения игр.