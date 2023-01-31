Решение IT ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ включено в российский реестр программного обеспечения

В российский реестр IT-решений в декабре 2022 года вошло ITgo 2.0 – программное обеспечение IT ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ. Задача ПО, используемого для мониторинга серверных показателей, – передавать значения системным администраторам.

Контроллер ITgo 2.0 представляет собой одноплатный компьютер Raspbery Pi с набором подключаемых к нему датчиков. Это датчики влажности и температуры, дождя, вибрации, уровня СО2 (углекислый газ). Программное обеспечение дает возможность осуществлять измерение и мониторинг таких параметров, как попадание влаги, запыленность воздуха, вибрации, влажность, температура. ITgo 2.0 может использоваться для отслеживания серверных с большой нагрузкой.

Разработка программного обеспечения, интерактивных пространств и видеомэппинговых проектов – основная деятельность IT ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ. В число ее занятий входит комплексное оснащение концертных залов и музеев.

Владимир Розин, генеральный директор IT ГРУППЫ ОТКРЫТИЕ, назвал внесение в реестр серьезным шагом. Глава компании выразил надежду, что разработанное ПО станет для IT-специалистов надежным решением. IT ГРУППА ОТКРЫТИЕ намерена работать над добавлением в реестр и других достижений компании в IT-индустрии.

Главная цель формирования реестра — объединить в общую базу разработанные в России информационные решения для использования государственными органами. Поддержка российских IT-разработчиков и расширение использования информационных систем – основная задача.