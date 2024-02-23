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Реплика AirPods стала самой продаваемой в России по итогам 2023 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Исследование аналитического агентства GFK, опубликованное изданием «Коммерсантъ», показало интересную тенденцию на российском рынке наушников.

Оказалось, что самыми продаваемыми наушниками в 2023 году были подделки гарнитуры Apple AirPods Pro. Общий объем продаж таких подделок за период с января прошлого года по январь текущего составил 157 тысяч единиц.

На втором месте по популярности оказалась беспроводная гарнитура Hoco W35 (73 тысячи наушников), которая имеет схожий дизайн с Apple AirPods Max.

Статистика продаж крупных ритейлеров показывает, что оригинальные наушники Apple занимают только 15-е место по количеству продаж, составившему 20 тысяч единиц в прошлом году.

Глава TelecomDaily Денис Кусков отмечает, что подделки наушников Apple в основном продаются на маркетплейсах, в небольших розничных точках и в торговых центрах.

МТС оценивает рынок наушников в России за 2023 год в 30,6 миллиона устройств с общим объемом продаж около 62 миллиардов рублей.

Это увеличение на 43% по количеству и на 23% по деньгам по сравнению с 2022 годом. Представители МТС отмечают, что большая часть продаж приходится на беспроводные наушники TWS, которые составляют 58% по количеству и 72% по деньгам.

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