Рендеры, спецификации и цена OPPO F19 просочились перед запуском

В конце августа, OPPO F19s был наконечник для запуска в Индии в преддверии предстоящего праздничного сезона в стране. Несколько недель спустя в Интернете появились характеристики, цена и некачественные изображения этого смартфона. Давайте посмотрим, что может предложить этот новый телефон OPPO.

Информация о грядущих OPPO F19 поступила от эксперта Судханшу Амбхоре . Изображение с низким разрешением, которым он поделился в Twitter, демонстрирует дизайн телефона. Кроме того, он также раскрывает характеристики и цену этого телефона.

Согласно источнику, OPPO F19 будет доступен в двух цветах: Glowing Black и Glowing Gold. В остальном устройство будет иметь точно такой же дизайн, как и характеристики ванильного OPPO F19, выпущенного ранее в этом году.

Неудивительно, что OPPO F19 будет похож на OPPO F19. Потому что сообщалось, что он будет выпущен как специальная версия уже доступного телефона. Возможно, OPPO могла бы сохранить то же имя и добавить какое-нибудь модное словечко из специального выпуска, например, прошлогодний OPPO F17 Pro Diwali Edition, чтобы избежать путаницы.

Что касается цены, Судханшу говорит, что OPPO F19 с одной конфигурацией хранилища 6 ГБ + 128 ГБ может дебютировать по цене от 19 000 до 20 000 фунтов стерлингов. Это означает, что он будет стоить столько же, сколько OPPO F19, который в настоящее время продается по цене 18 990 фунтов стерлингов за тот же вариант памяти.

И последнее, но не менее важное: согласно аналитику, смартфон будет выпущен к концу сентября.