Рендеры Samsung Galaxy Buds2 раскрывают весь дизайн и четыре цвета

Пару дней назад 91Mobiles поделилась пресс -релизами грядущего Galaxy Watch4. В тот же день издание также опубликовало пресс-рендеры Galaxy Buds2. Согласно этим изображениям, грядущий Samsung Galaxy Buds2 будет представлен в четырех цветах: черном, белом, фиолетовом и зеленом. Это соответствует отчету от начала мая, в котором также указан номер модели действительно беспроводных наушников — SM-R177.

Что касается дизайна, то наушники и чехол для зарядки будут идентичны таковым у Galaxy Buds Pro. Таким образом, зарядный кейс будет иметь форму прямоугольника, а не овала. Также он будет иметь двухцветную отделку.

К сожалению, рендеры не раскрывают характеристики, а также дату запуска этого аксессуара. Официально наушники могут быть представлены сегодня на MWC 2021 или на известном по слухам мероприятии Galaxy Unpacked для Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3 3 августа.

Согласно предыдущим отчетам, у Galaxy Buds2 не будет ANC (активное шумоподавление). В наушниках будет батарея емкостью 120 мАч, а в зарядном футляре — батарея емкостью 500 мАч. И последнее, но не менее важное: эта пара TWS носит кодовое название «ягода».

Источник — Astera.