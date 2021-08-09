Рендеры Samsung Galaxy Buds2 появились в списке Amazon

В среду Samsung проведет свое следующее мероприятие Unpacked, чтобы представить Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3, серии Galaxy Watch4 и Galaxy Buds2. Недавние отчеты раскрыли почти все об этих продуктах. Список Buds2 появился на Amazon France. Он раскрыл ключевые особенности, рендеринг и цены наушников TWS.

Цена на Galaxy Buds2 составляет 149,99 евро (~ 176 долларов США), включая НДС на Amazon France. Они представлены в трех цветах: белом, черном и зеленом.

В листинге Buds2 Amazon указано, что наушники имеют минималистичный и эргономичный дизайн. Их размеры 50 x 50 x 28 мм, а вес 51,5 грамма. Они будет иметь поддержку активного шумоподавления и объемного звука.

Buds2 обещает до 29 часов автономной работы, а зарядный чехол будет поддерживать беспроводную зарядку. Они будут совместимы со смартфонами и планшетами под управлением Android 7.0 и выше с 1,5 ГБ оперативной памяти. Наушники также будут работать с устройствами iOS 10 и выше. Гарантия производителя на Buds2 составляет 2 года.

Недавняя утечка показала, что каждый наушник Galaxy Buds2 будет оснащен батареей емкостью 61 мАч. В их зарядном футляре будет установлен аккумулятор емкостью 472 мАч. С включенным ANC они обеспечат до 18 часов автономной работы с зарядным чехлом. Без ANC они смогут работать до 28 часов с зарядным чехлом.

Galaxy Buds2 будут оснащены парой 11-миллиметровых динамиков, состоящих из 11-миллиметрового вуфера и 6,5-миллиметрового твитера. Они будет поставляться с другими функциями, такими как подключение Bluetooth 5.2, окружающий звук / ANC, 3 микрофона и рейтинг водонепроницаемости IPX7.

Источник — Astera.