Рендеры позволяют нам заранее взглянуть на Samsung Galaxy Watch Active 4

Ожидается, что в ближайшее время Samsung выпустит Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch Active 4, а когда они появятся, они будут работать с обновленной ОС Wear, созданной на основе слияния Wear OS и Tizen OS от Samsung. В преддверии запуска появились рендеры модели Active, что дает нам возможность увидеть ее на раннем этапе.

Galaxy Watch Active 4 имеет обновленный дизайн, как видно на изображениях, предоставленных OnLeaks и GizNext. Рама стала шире и ровнее, и кажется, что ремни, которые теперь находятся на одном уровне с ушками, тоже стали шире.

Часы сохранили двухкнопочный дизайн своего предшественника, Galaxy Watch Active 2, но кнопки возврата теперь того же размера и формы. Источник сообщает, что рамка будет сделана из алюминия, а часы будут доступны в версиях 40 мм и 44 мм. Конечно, разница в размерах также означает, что, помимо разных размеров экрана, у них также будет разная емкость аккумулятора. Кроме того, хотя об этом не говорилось, должна быть версия LTE, рама которой должна быть сделана из другого материала, скорее всего, из нержавеющей стали.

Samsung выпустит Galaxy Watch Active 4 в четырех цветовых вариантах, как показано выше. Наряду с черным будут также зеленый, серебристый и золотой. Однако оттенки могут отличаться от того, что изображено на рендерах.

Источник — Astera.