Рендеры iPhone 12 Pro Max демонстрируют смартфон в непривычном дизайне

Презентация iPhone 12 Pro Max состоится только в сентябре, и про этот смартфон информации пока очень мало, да и в целом сейчас много внимания уделяют грядущей бюджетной модели от компании. Достоверно известно, что в нем установят процессор Apple A14 с 5G модемом.

Все остальные данные про устройство пака на уровне слухов, и они указывают на дисплей диагональю 6,7-дюйма и металлическую рамку как у iPhone 4.

Пока нет точных данных про iPhone 12 Pro Max, а между тем дизайнеры позволяют себе фантазировать по поводу внешности флагманского смартфона.

Недавно Хасан Каймак показал свое видение флагманского устройства. Он в смартфоне применил рамку как у iPhone 4, безрамочный экран с отверстием под одинарную фронтальную камеру и блок основной камеры с пятью одинаковыми по размерам объективами.

В целом продемонстрированный iPhone 12 Pro Max больше похож на китайский смартфон. Единственное что отличает показанное устройство от других, так это логотип на задней панели.