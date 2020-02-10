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Рендеры iPhone 12 Pro Max демонстрируют смартфон в непривычном дизайне

10.02.2020 20:41

Презентация iPhone 12 Pro Max состоится только в сентябре, и про этот смартфон информации пока очень мало, да и в целом сейчас много внимания уделяют грядущей бюджетной модели от компании. Достоверно известно, что в нем установят процессор Apple A14 с 5G модемом.

Все остальные данные про устройство пака на уровне слухов, и они указывают на дисплей диагональю 6,7-дюйма и металлическую рамку как у iPhone 4.

Пока нет точных данных про iPhone 12 Pro Max, а между тем дизайнеры позволяют себе фантазировать по поводу внешности флагманского смартфона.

Недавно Хасан Каймак показал свое видение флагманского устройства. Он в смартфоне применил рамку как у iPhone 4, безрамочный экран с отверстием под одинарную фронтальную камеру и блок основной камеры с пятью одинаковыми по размерам объективами.

В целом продемонстрированный iPhone 12 Pro Max больше похож на китайский смартфон. Единственное что отличает показанное устройство от других, так это логотип на задней панели.

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max могут получить 6 ГБ оперативной памяти

 

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