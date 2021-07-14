У Samsung в разработке несколько смартфонов, которые планируется официально представить в конце этого года, и один из них — это бюджетное предложение в рамках серии M, получившее название Galaxy M22. Телефон уже прошел сертификацию NBTC Таиланда под номером модели SM-M225FV.

Теперь, в преддверии официального запуска смартфона, в сеть просочились рендеры, демонстрирующие его дизайн, а также подробности о технических характеристиках. Продолжая сходство с аналогом серии A, грядущий Galaxy M22 очень похож на Galaxy A22 в том, что касается дизайна телефона.

В верхней части экрана устройства есть выемка в виде капли воды, которую компания называет дисплеем Infinity-V. На задней стороне находится модуль камеры квадратной формы, в котором размещены четыре датчика камеры и светодиодная вспышка.

Что касается технических характеристик, говорят, что телефон оснащен 6,5-дюймовым дисплеем HD + (1600 x 720 пикселей) Super AMOLED с поддержкой частоты обновления 90 Гц. Он будет работать на чипсете MediaTek Helio G80 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Еще неизвестно, предложит ли южнокорейский гигант другие варианты памяти для этого смартфона. На устройстве также есть слот для карт памяти microSD, что позволяет пользователям увеличивать емкость хранилища до 1 ТБ.

В отделе камеры телефон, вероятно, будет иметь 48-мегапиксельный основной датчик в сочетании с 8-мегапиксельным вторичным сверхшироким объективом, 2-мегапиксельным макрообъективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На лицевой стороне будет 13-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков.

Смартфон, вероятно, будет работать под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с собственным пользовательским интерфейсом One UI. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 5000 мАч и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy M22 будет доступен в трех цветовых вариантах — черном, синем и белом. По сообщениям, телефон будет стоить 239 евро за вариант 4 ГБ + 128 ГБ. Чтобы знать наверняка, придется дождаться официального запуска.

Источник — Astera.