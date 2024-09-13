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Рендерные изображения Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra могут быть ошибочными

Автор На чтение 2 мин Просмотров 8 Опубликовано

Авторитетный сетевой информатор Ice Universe сообщает, что недавно просочившиеся рендеры Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra могут быть неверными.

Опубликованные ранее рендеры, основанные на файлах CAD, содержат неполную информацию, и многие детали были угаданы с учетом предыдущих моделей смартфонов серии Galaxy S.

Ice Universe поделился изображениями, показывающими, что рендеры представляют только лицевую панель телефона, без информации о рамке и динамиках.

Это означает, что некоторые детали нужно будет угадать. Также инсайдер отметил, что в файлах CAD показана задняя панель с контурами камеры, при этом отсутствуют детали текстуры.

В рендерах Galaxy S25 Ultra, которые были опубликованы Android Headlines и OnLeaks, некоторые элементы, такие как оформление камеры, могли быть взяты из Galaxy Z Fold 6, что может быть ошибкой.

Кроме того, пока нет точной информации о цвете корпуса и положении антенны Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra.

Рендерные изображения Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra могут быть ошибочными

Ice Universe отмечает, что файлы CAD обычно содержат точные данные о форме устройства, но не о цвете и других деталях дизайна.

Он также опубликовал модифицированную версию рендеров, отличающуюся от оригинала, с меньшими рамками и измененным дизайном камер.

В заключение, Ice Universe подчеркивает, что к утечкам информации о Galaxy S25 следует относиться с осторожностью, так как окончательный внешний вид устройств может измениться до официального анонса.

Рендерные изображения Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra могут быть ошибочными Рендерные изображения Galaxy S25 и Galaxy S25 Ultra могут быть ошибочными

Источник: androidauthority

Galaxy S25 Galaxy S25 Ultra
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