Рендеринг корпуса Vivo S10 и утечка времени запуска V21 Pro

В недавнем отчете утверждалось, что Vivo планирует выпустить селфи-телефон Vivo S10, который дебютирует в июле, а такие устройства, как серия Vivo X70, iQOO 9 и Vivo Watch 2, могут выйти из Китая в ближайшие месяцы. Рендеры корпуса Vivo S10 появились в сети. В то же время, сегодня появился новый отчет, раскрывающий график запуска V21 Pro для Индии.

Корпус Vivo S10 демонстрирует модуль камеры прямоугольной формы со светодиодной вспышкой между верхним датчиком и другими датчиками камеры. Как видно, камеры расположены по Г-образной схеме. Кажется, что правый край устройства окаймлен качелькой регулировки громкости и клавишей включения.

Кажется, что нижний край устройства оборудован портом USB-C и решеткой динамика, тогда как верхний край, кажется, оснащен микрофоном. Похоже, что у него нет 3,5-мм аудиоразъема, как у предшественника Vivo S9.

Похоже, что передний дизайн Vivo S10 может остаться идентичным Vivo S9, который имел большую выемку, в которой размещалась система двойной селфи-камеры. В настоящее время нет информации о спецификациях S10.

В апреле Vivo анонсировала Vivo V21 5G в Индии, а на прошлой неделе представила Vivo V21e 5G. Свежая информация, предоставленная 91mobiles, показывает, что Vivo V21 Pro может быть выпущен к концу июля в Индии. Также предполагается, что Vivo X70 может дебютировать в стране, когда в сентябре в стране возобновится турнир по крикету IPL 2021.

Источник — Astera.