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Рендер Nokia 2.4 появился в Сети

02.09.2020 10:27

HMD Global готовится к запуску новой серии смартфонов под брендом Nokia на ежегодном мероприятии IFA 2020. Теперь, в преддверии запуска, ключевые детали Nokia 2.4 появились в сети.

Рендер Nokia 2.4 появился в Сети

Популярный аналитик Эван Бласс опубликовал рендер будущего смартфона Nokia 2.4. На рендере видно, что смартфон будет доступен в синем цвете. Также заметно, что смартфон будет поставляться с физическим датчиком отпечатков пальцев, который расположен прямо под модулем камеры. На задней панели установлена ​​двойная камера и светодиодная вспышка. На правой стороне есть кнопка включения/выключения и регуляторы громкости, а на левой — специальная клавиша Google Assistant.

Передняя панель оснащена дисплеем с каплевидным вырезом, а на нижней панели присутствует логотип Nokia. Тем не менее, смартфон получил кодовое название Wolverine. Тот же смартфон был недавно обнаружен на Geekbench, и он раскрыл некоторые ключевые детали.

Смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 10. В листинге также указано, что смартфон будет оснащен восьмиъядерным процессором с базовой частотой 2,0 ГГц, который, как говорят, является чипсетом MediaTek Helio P22. В листинге также указано, что телефон будет поставляться с 2 ГБ оперативной памяти. Телефон набрал 136 баллов в одноядерном тесте и 497 баллов в многоядерном.

 

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