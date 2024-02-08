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Renault назвала новый кроссовер C-класса Symbioz

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Renault представила свой новый кроссовер под названием Symbioz.

Эта модель будет основана на платформе CMF-B, которая также используется в российской Lada Iskra. Symbioz займет промежуточное положение между Renault Captur и более вместительным кроссовером Austral.

Renault назвала новый кроссовер C-класса Symbioz

Визуально Symbioz напоминает Captur, особенно снаружи, с панорамной крышей Solarbay, которую можно сделать непрозрачной по нажатию кнопки, и приборной панелью, аналогичной у Captur. Однако Symbioz будет предлагать больше места.

Renault назвала новый кроссовер C-класса Symbioz

Длина Symbioz составляет 4410 мм, что чуть больше, чем у Captur (4329 мм), но немного меньше, чем у Austral (4510 мм). Модель будет оснащена гибридной силовой установкой E-Tech 145, такой же, как у Renault Clio, Captur и Arkana. Это обычный гибрид с 1,6-литровым бензиновым двигателем, двумя электромоторами и тяговой батареей ёмкостью 1,2 кВт•ч. В общей сложности отдача силовой установки составляет 145 л.с.
Официальная премьера Renault Symbioz запланирована на весну текущего года, когда также будут объявлены цены.

Renault назвала новый кроссовер C-класса Symbioz

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