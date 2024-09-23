Ремонт кнопки камеры iPhone 16 Pro обойдется неприлично дорого

Apple предлагает возможность онлайн рассчитать стоимость ремонта различных компонентов своих смартфонов. Недавно энтузиасты решили узнать, сколько будет стоить замена новой кнопки Camera Control, которая появилась в линейке iPhone 16.

Эта ёмкостная кнопка не входит в список причин обращения в сервис, поэтому её поломка может классифицироваться как «Другие повреждения».

Стоимость ремонта для iPhone 16 Pro составит $751, а для базовой модели — $624. Для сравнения, цена iPhone 16 на 128 ГБ равна $799.

Также стало известно, что модуль кнопки состоит из девяти компонентов. Некоторые пользователи отмечают, что кнопка расположена неудобно для использования одной рукой, а управление настройками камеры не всегда интуитивно понятно. Теперь к недостаткам добавилась и высокая стоимость ремонта.