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Ремонт кнопки камеры iPhone 16 Pro обойдется неприлично дорого

Автор На чтение 1 мин Просмотров 35 Опубликовано

Apple предлагает возможность онлайн рассчитать стоимость ремонта различных компонентов своих смартфонов. Недавно энтузиасты решили узнать, сколько будет стоить замена новой кнопки Camera Control, которая появилась в линейке iPhone 16.

Ремонт кнопки камеры iPhone 16 Pro обойдется неприлично дорого

Эта ёмкостная кнопка не входит в список причин обращения в сервис, поэтому её поломка может классифицироваться как «Другие повреждения».

Стоимость ремонта для iPhone 16 Pro составит $751, а для базовой модели — $624. Для сравнения, цена iPhone 16 на 128 ГБ равна $799.

Также стало известно, что модуль кнопки состоит из девяти компонентов. Некоторые пользователи отмечают, что кнопка расположена неудобно для использования одной рукой, а управление настройками камеры не всегда интуитивно понятно. Теперь к недостаткам добавилась и высокая стоимость ремонта.

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