Ремастер Quake 2 получил прекрасные отзывы критиков

Анонсированный и выпущенный 10 августа ремастер Quake II от Bethesda получил высокие оценки от рецензентов и игроков. Обзоры на игру вышли 15 августа, и все они оказались положительными, средний балл на сайтах Metacritic и Opencritic составил 89 и 90 соответственно.

Рецензенты высоко оценили обновленную графику и улучшенный искусственный интеллект, который значительно улучшил игровой опыт. Они также отметили большое количество дополнительного контента, что придало игре еще больше ценности.

Игроки также остались довольны ремастером Quake II и выразили свою положительную реакцию на сайтах Metacritic и Steam. Некоторые даже сравнили цену игры с ценой переиздания от других студий, что подчеркивает выгодное предложение.

Следует отметить, что студия Nightdive, разработавшая ремастер Quake II, в настоящее время занята работой над двумя неанонсированными проектами, что также вызвало интерес у игровой аудитории.