Ремастер легендарной игры Quake вышел раньше времени

Легендарная игра уже доступна для покупки на ПК и консолях.

Студия id Software не стала дожидаться фестиваля QuakeCon 2021 и начала продажи обновленного шутера Quake.

Ремастер должны были представить на цифровом фестивале, но трейлер игры вышел раньше, одновременно с этим Quake, адаптированный под современные консоли и ПК, появился в продаже.

В ремастере шутера Quake многие сомневались, но источники оказались правы, включая то, что игру выпустят, не только на консоли.

Теперь Quake работает в 4К и его можно проходить на четверых, причем это можно делать как по сети, так и локально.

Игра предлагается сразу с дополнениями и расширениями, созданными MachineGames.

В Microsoft Store для ПК и Xbox One игра стоит 10 долларов, на PS4 и Nintendo Switch ее можно купить за 719 рублей. Позже Quake будет адаптирован под Xbox Series X и S.

