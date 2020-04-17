Ремастер Crysis летом появится даже на Nintendo Switch

Crytek поклонников серии Crysis порадует в ближайшее время. Разработчики официально объявили о выпуске ремастер первой части Crysis, а также показали первый тизер проекта.

Ремастер выйдет сразу на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, причем выпуском первой части для современных устройств занимается Crytek совместно с Saber Interactive, тогда как Electronic Arts не принимает участие в проекте.

Напомним, Crysis для РС появилась в 2017 году. На тот момент это была очень требовательная игра, а через три года ее выпустили для консолей Xbox 360 и PlayStation 3. Ремастер Crysis выйдет летом текущего года.

