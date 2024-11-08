Релиз VR-шутера Metro: Awakening — путешествие Хана в виртуальной реальности

Издательство Deep Silver анонсировало релиз нового VR-шутера Metro: Awakening, который теперь доступен для гарнитур PlayStation VR2, Meta Quest 2, 3*, Steam VR и Viveport. Разработкой игры занималась студия Vertigo Games.

Действие Metro: Awakening разворачивается в мире до событий книги «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, и игроки смогут познакомиться с историей Хана, известного как Сердар Искандеров. Он отправляется в опасное путешествие по московскому метрополитену, ставшему последним прибежищем выживших после ядерной катастрофы. Главная цель героя — воссоединиться с женой Яной.

Игра получила положительные отзывы от критиков. На Opencritic средняя оценка Metro: Awakening составляет 79/100, что подтверждает интерес к проекту и положительные впечатления от виртуальной реальности, погружающей в постапокалиптический мир.