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Релиз «Ведьмака 4» откладывается: дата выхода не раньше 2025 года

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Недавние слухи о возможной дате выхода Ведьмак 4 начали циркулировать после того, как на платформе GOG появилась страница с датой релиза — 31 декабря 2025 года. Однако, как выяснилось, это была фальшивая страница, созданная одним из фанатов игры с использованием специализированных инструментов, сообщает VK Play.

CD Projekt RED официально не подтверждала точную дату релиза новой части Ведьмака. По информации компании, игра выйдет в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года. В этот промежуток времени студия планирует заработать около миллиарда долларов.

На данный момент активная разработка Ведьмака 4 еще не началась. Игра станет первым проектом в новой трилогии, а для её разработки будет использован движок Unreal Engine 5. Это решение было принято по техническим причинам — на новом движке легче создавать масштабные игры с открытым миром, что невозможно было бы реализовать на предыдущем движке RED Engine, использовавшемся в Ведьмак 2 и Ведьмак 3, а также в Cyberpunk 2077.

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