Релиз смартфонов серии iPhone 15 перенесут на октябрь из-за возникших проблем

Выход iPhone 15 могут перенести на более поздний срок из-за проблем на производстве.

Такие данные приводит сотрудник Bank of America Вамси Мохана, который уверяет что у компании Apple возникли проблемы с производством iPhone 15, при этом другие авторитетные источники со ссылкой на сотрудников американской компании сообщают, что сложностей в производстве новых смартфонов нет.

При этом издание MacRumors пишет, что сотрудники Apple могут не раскрывать информацию о возникших проблемах, чтобы не расстраивать инвесторов.

Стоит напомнить, что в 2020 году компания Apple уже нарушала свои традиции, тогда выход iPhone 12 задержали до октября.

В прошлом году из-за проблем с производством был перенесен выход iPhone 14 Plus, эта модель вышла в продажу позже других моделей серии iPhone 14.