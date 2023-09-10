Релиз слэшера Gori: Cuddly Carnage запланирован на 2024 год

Новый геймплейный трейлер слэшера Gori: Cuddly Carnage был представлен разработчиками из студии Angry Demon. В этом видео демонстрируется кот по имени Гори, который с помощью своего смертоносного ховерборда F.R.A.N.K. эффектно и беспощадно справляется с мутировавшими игрушками.

Главным персонажем в Gori: Cuddly Carnage является стильный кот-убийца Гори, использующий ховерборд с искусственным интеллектом как в средствах передвижения, так и в битве. В ходе приключений Гори придется столкнуться с единорогами-мутантами, одержимыми игрушками и прочими тварями, с которыми можно справляться с помощью красочных комбо-ударов.

Выход игры запланирован на 2024 год и охватит платформы Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.