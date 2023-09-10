Главная » Новости

Релиз слэшера Gori: Cuddly Carnage запланирован на 2024 год

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Новый геймплейный трейлер слэшера Gori: Cuddly Carnage был представлен разработчиками из студии Angry Demon. В этом видео демонстрируется кот по имени Гори, который с помощью своего смертоносного ховерборда F.R.A.N.K. эффектно и беспощадно справляется с мутировавшими игрушками.

Релиз слэшера Gori: Cuddly Carnage запланирован на 2024 год

Главным персонажем в Gori: Cuddly Carnage является стильный кот-убийца Гори, использующий ховерборд с искусственным интеллектом как в средствах передвижения, так и в битве. В ходе приключений Гори придется столкнуться с единорогами-мутантами, одержимыми игрушками и прочими тварями, с которыми можно справляться с помощью красочных комбо-ударов.

Выход игры запланирован на 2024 год и охватит платформы Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.