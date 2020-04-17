Релиз серии Huawei Nova 7 состоится 23 апреля

Релиз серии Huawei Nova 7 состоится 23 апреля17.04.2020 18:21
Huawei через несколько дней представит свой новый смартфон с мощным процессором и камерой с 50-кратным зумом.
В социальной сети Weibo был опубликован первый видеотизер, посвященный серии Nova 7.
Презентация новой линейки состоится 23апреля, и как ожидается, будут показаны Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G и Nova 7 Pro 5G.
Сейчас известно, что в самой старшей версии будет изогнутый по краям дисплей, выполненный по OLED технологии.
В экране будет размещена двойная фронтальная камера, а в основе аппарата будет лежать процессор Kirin 990 с 5G модемом.
Ожидается, что в смартфоне будет установлена основная камера с 50-кратным цифровым зумом.
Nova 7 SE 5G и Nova 7 5G получат более простые экраны и процессоры.
Просмотры:Метки: Huawei, Huawei Nova 7