Релиз серии Huawei Nova 7 состоится 23 апреля

Huawei через несколько дней представит свой новый смартфон с мощным процессором и камерой с 50-кратным зумом.

В социальной сети Weibo был опубликован первый видеотизер, посвященный серии Nova 7.

Презентация новой линейки состоится 23апреля, и как ожидается, будут показаны Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G и Nova 7 Pro 5G.

Сейчас известно, что в самой старшей версии будет изогнутый по краям дисплей, выполненный по OLED технологии.

В экране будет размещена двойная фронтальная камера, а в основе аппарата будет лежать процессор Kirin 990 с 5G модемом.

Ожидается, что в смартфоне будет установлена основная камера с 50-кратным цифровым зумом.

Nova 7 SE 5G и Nova 7 5G получат более простые экраны и процессоры.