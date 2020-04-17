Релиз серии Huawei Nova 7 состоится 23 апреля

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.94 EUR/RUB: 80.11 BTC/USD: 8756.9

18 мая : суббота

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Статьи

Обзоры рынков

Релиз серии Huawei Nova 7 состоится 23 апреля

17.04.2020 18:21

Huawei через несколько дней представит свой новый смартфон с мощным процессором и камерой с 50-кратным зумом.

В социальной сети Weibo был опубликован первый видеотизер, посвященный серии Nova 7.

Презентация новой линейки состоится 23апреля, и как ожидается, будут показаны Nova 7 SE 5G, Nova 7 5G и Nova 7 Pro 5G.

Сейчас известно, что в самой старшей версии будет изогнутый по краям дисплей, выполненный по OLED технологии.

В экране будет размещена двойная фронтальная камера, а в основе аппарата будет лежать процессор Kirin 990 с 5G модемом.

Ожидается, что в смартфоне будет установлена основная камера с 50-кратным цифровым зумом.
Nova 7 SE 5G и Nova 7 5G получат более простые экраны и процессоры.

Релиз серии Huawei Nova 7 состоится 23 апреля

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги