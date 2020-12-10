Релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 состоялся

Наконец-то наступила самая ожидаемая игра 2020 года. Cyberpunk 2077, ролевая игра, действие которой происходит в антиутопическом будущем и основанная на написанном ручкой названии из 90-х, выходит в четверг

Cyberpunk 2077, созданный польской компанией CD Projekt Red, представляет собой персонажа V — персонажа, которого игроки могут настраивать — у которого в голове находится зараженный вредоносным ПО биочип. Эта вредоносная программа представляет собой Джонни Сильверхэнд, которого играет Киану Ривз .

CD Projekt Red известен созданием успешного сериала «Ведьмак», который в прошлом году был адаптирован в популярное шоу Netflix ( NFLX ) . Стриминговый сервис подписался на Cyberpunk для аниме-сериала, который выйдет в 2022 году.

Изначально игра должна была выйти в апреле, но пережила ряд задержек, из-за которых фанаты гадали, когда же они получат титул.

CNN Business представила Cyberpunk перед его запуском и поговорила с CD Projekt Red о задержках, а также о том, как студия планирует вернуть свои деньги.

Последний пункт является ключевым, поскольку игра получила «существенный» бюджет, сказал CNN Business Михал Новаковски, старший вице-президент по развитию бизнеса Projekt Red. Затраты включали оплату команды из более чем 550 человек, расходы на крупную маркетинговую кампанию и найм Ривза, сказал Новаковски.

Итак, Cyberpunk нуждается в сильных продажах, чтобы окупить этот бюджет и получить прибыль. Игра стоит 60 долларов и доступна на Google Stadia, Xbox One и PS4. Он появится на консолях следующего поколения в следующем году.

«Огромный ажиотаж вокруг новой игры обнадеживает, — сказал Йост ван Дройнен, основатель компании New Breukelen, инвестирующей в видеоигры.

Он ожидает, что Cyberpunk продаст около 18 миллионов копий — что будет меньше, чем продажи последней игры Projekt Red «Ведьмак», но все же «более чем достаточно, чтобы получить прибыль от проекта».