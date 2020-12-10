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Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

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Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

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Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

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Релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 состоялся

10.12.2020 18:47

Наконец-то наступила самая ожидаемая игра 2020 года. Cyberpunk 2077, ролевая игра, действие которой происходит в антиутопическом будущем и основанная на написанном ручкой названии из 90-х, выходит в четверг

Релиз долгожданной игры Cyberpunk 2077 состоялся

Cyberpunk 2077, созданный польской компанией CD Projekt Red, представляет собой персонажа V — персонажа, которого игроки могут настраивать — у которого в голове находится зараженный вредоносным ПО биочип. Эта вредоносная программа представляет собой Джонни Сильверхэнд, которого играет Киану Ривз .
CD Projekt Red известен созданием успешного сериала «Ведьмак», который в прошлом году был адаптирован в популярное шоу Netflix ( NFLX ) . Стриминговый сервис подписался на Cyberpunk для аниме-сериала, который выйдет в 2022 году.

Изначально игра должна была выйти в апреле, но пережила ряд задержек, из-за которых фанаты гадали, когда же они получат титул.

CNN Business представила Cyberpunk перед его запуском и поговорила с CD Projekt Red о задержках, а также о том, как студия планирует вернуть свои деньги.
Последний пункт является ключевым, поскольку игра получила «существенный» бюджет, сказал CNN Business Михал Новаковски, старший вице-президент по развитию бизнеса Projekt Red. Затраты включали оплату команды из более чем 550 человек, расходы на крупную маркетинговую кампанию и найм Ривза, сказал Новаковски.

Итак, Cyberpunk нуждается в сильных продажах, чтобы окупить этот бюджет и получить прибыль. Игра стоит 60 долларов и доступна на Google Stadia, Xbox One и PS4. Он появится на консолях следующего поколения в следующем году.

«Огромный ажиотаж вокруг новой игры обнадеживает, — сказал Йост ван Дройнен, основатель компании New Breukelen, инвестирующей в видеоигры.
Он ожидает, что Cyberpunk продаст около 18 миллионов копий — что будет меньше, чем продажи последней игры Projekt Red «Ведьмак», но все же «более чем достаточно, чтобы получить прибыль от проекта».

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