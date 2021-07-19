Хотя Battlegrounds Mobile India была запущена для смартфонов Android, индийская версия PUBG Mobile еще не вышла на платформу Apple iOS. Хотя отчеты и официальные заметки показали, что мобильная игра может не появиться на iPhone в ближайшее время.

Согласно отчету, некоторые профессиональные киберспортсмены недавно заявили, что запуск BGMI может произойти в ближайшее время. В их число входят такие игроки, как Кронтен, владелец киберспортивной команды GodLike, а также популярный стример Mortal, который заявил, что «маловероятно, что BGMI появится в ближайшее время на iOS. Я побеседовал с ними (Крафтон), и они не смогли дать много. Крафтон сказал, что осталось еще некоторое время, прежде чем они смогут придумать что-то надежное.

Кроме того, Krafton Inc, компания, стоящая за PUBG IP, также обновила раздел поддержки, связанный с выпуском BGMI для iOS. В этом разделе поддержки компания заявила: «Мы будем держать наших поклонников в курсе дальнейших событий.

Новые обновления будут опубликованы на нашем официальном сайте и в социальных сетях, поэтому следите за новостями! » Другими словами, у нас до сих пор нет официального сообщения о том, когда игра наконец выйдет на iPhone.

Для тех, кто не знает, различные профессиональные и конкурентоспособные игроки предпочитают Apple iPhone для этой мобильной игры. Поэтому может показаться странным, что Krafton еще не выпустила название для iOS.

Источник — Astera.