Недавно был проведен ряд испытаний 5G в крупных городах Индии, включая такие регионы, как Мумбаи и Гургаон. Хотя большинство этих испытаний проводились для сетей с частотой менее 6 ГГц, Reliance Jio в партнерстве с Oppo провела полевые испытания сетей 5G SA Jio.

Примечательно, что в испытаниях 5G также использовались смартфоны серии Reno6 от китайского технологического гиганта. Эти устройства были выбраны специально из-за их способности взаимодействовать с широким спектром сетей 5G: Reno6 Pro поддерживает 11 диапазонов 5G, а Reno6 оснащен 13 диапазонами 5G. Эти испытания также знаменуют собой заметную веху в дорожной карте Индии по 5G, поскольку остальные испытания в регионе проводились только для сетей NSA. В ходе испытания телефон совершил видеозвонок в WhatsApp через сеть 5G.

Для тех, кто не знает, сети АНБ используют существующую инфраструктуру 4G для расширения возможностей подключения 5G. С другой стороны, в сетях SA используется исключительно оборудование / инфраструктура 5G. Таслим Ариф, вице-президент и руководитель отдела исследований и разработок OPPO India, заявил: «Как пионер 5G, OPPO India неустанно работает над ускорением развертывания 5G и его доступности для всех. Наша автономная пробная сеть 5G для серии Reno6 с Jio является частью нашего глубокого исследования в эпоху 5G, направленного на обеспечение лучшего опыта для пользователей».

Чиновник также добавил, что «успешная проверка устройств серии Reno6 в сети 5G SA компании Jio является свидетельством нашего стремления как компании предоставлять передовые технологии нашим клиентам». Интересно, что производитель смартфонов открыл свою первую зарубежную лабораторию инноваций 5G в Хайдарабаде, Индия, еще в декабре 2020 года. Эта лаборатория сыграла решающую роль в патентах компании, связанных с 5G.

Источник — Astera.