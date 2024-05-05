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Рекламный постер раскрыл официальную стоимость Google Pixel 8a для Европы

Автор На чтение 2 мин Просмотров 97 Опубликовано

Информатор MysteryLupin опубликовал полные технические характеристики и цену Pixel 8a в Европе.

Рекламный постер раскрыл официальную стоимость Google Pixel 8a для Европы

Согласно утечке, Pixel 8a будет иметь 6,1-дюймовый дисплей со 120-герцовой частотой обновления. Устройство будет оснащено стеклом Corning Gorilla Glass 3 и иметь компактные размеры 152,1 x 72,7 x 8,9 мм, при весе 188 граммов.

Pixel 8a будет работать на чипе Tensor G3, представляющему собой новую разработку от Google. Телефон будет иметь 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и 256 ГБ хранилища UFS 3.1. Он также получит несколько новых программных функций, включая Magic Touch-up, Better Grip Magic и Real Tone.

Рекламный постер раскрыл официальную стоимость Google Pixel 8a для Европы

Аккумулятор емкостью 4492 мАч будет поддерживать проводную и беспроводную зарядки мощностью 27 Вт. Устройство также предлагает встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и разблокировку по лицу для повышения безопасности.

Камера Pixel 8a будет иметь двойную заднюю панель с 64-мегапиксельным основным сенсором и 13-мегапиксельным сверхширокополосным сенсором. Оба объектива поддерживают оптическую стабилизацию изображения, а фронтальная камера будет 13-мегапиксельной.

Pixel 8a также будет обладать классом водо- и пылеустойчивости IP67, портом USB 3.2 Type-C, подключением Wi-Fi 6E и поддержкой LTE и 5G.

Рекламный постер раскрыл официальную стоимость Google Pixel 8a для Европы

Также была раскрыта и цена Pixel 8a на европейском рынке. Устройство будет доступно по цене 549 евро, а также предлагает бонус в виде 150 евро при обмене на старый смартфон.

Google Pixel 8a ожидается в четырех цветовых вариантах: Bay, Lime Green, Obsidian и Porcelain.

 

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