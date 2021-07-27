Официальный аккаунт Nokia Mobile на YouTube загрузил два видеообъявления защищенного смартфона Nokia XR20. Видео дают нам хорошее представление о смартфоне, а также о некоторых его функциях.

В одном из видеороликов показано, как профессиональный футболист Роберто Карлос и чемпионка мира по фристайлу Лиза Зимуш неоднократно пинали и ударили Nokia XR20 мячом. Телефон получает несколько тяжелых ударов от Карлоса, который показывает, что он по-прежнему хорош в штрафных ударах, в то время как Лиза жонглирует телефоном, сбивает несколько единиц мячом и бросает еще один в таз с водой, подтверждая, что телефон обладает водонепроницаемостью.

Другое видео — более традиционная реклама. Мы видим, что Nokia XR20 переживает разлив кофе, а затем ополаскивание под струей воды. Он также переживает многократные падения с разной высоты.

Оба видео также дают хорошее представление о дизайне телефона. Nokia XR20 имеет перфорированное отверстие по центру, в котором находится фронтальная камера. Рамки тонкие, но подбородок значительно толще. Рамка телефона выступает над дисплеем, чтобы обеспечить дополнительную защиту при падении. Nokia также укрепила стороны рамы, похоже, из стали.

Мы смогли мельком увидеть аудиоразъем внизу, рядом с портом USB-C и решеткой динамика. В нижнем углу есть два отверстия для шнурка. У Nokia XR20 есть красная кнопка вверху, а на другом конце, как мы полагаем, находится лоток для SIM-карты.

Хотя Nokia оснастила телефон линзами ZEISS, на задней панели телефона есть только две камеры. Под ними расположены два светодиода для вспышки, и все они размещены в выступающем корпусе камеры. Это долгожданное отклонение от корпуса камеры в форме печенья, который украшает заднюю часть нескольких других телефонов Nokia.

Источник — Astera.