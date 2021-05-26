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RedmiBook Pro 14/15 Ryzen Edition выпущен с процессорами AMD Ryzen серии 5000

26.05.2021 16:51

Как сообщает Астера, еще в конце февраля Redmi представила RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15 на мероприятии по запуску серии Redmi K40 в Китае. Три месяца спустя суббренд Xiaomi выпустил Ryzen Edition этих двух ноутбуков. Как следует из названия, новые ноутбуки этой марки оснащены процессорами AMD Ryzen, а не чипсетами Intel, как в оригинальных моделях.

Недавно выпущенные Redmi Book Pro 14 Ryzen Edition и RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition идентичны оригинальным RedmiBook Pro 14/15 трех месяцев назад. Следовательно, в этой статье мы будем обсуждать только различия между ними.

RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15 поставляются с процессорами Intel Core i5-11300H и Core i7-11370H 11-го поколения. С другой стороны, в Ryzen Edition этих ноутбуков установлено не два, а четыре разных процессора AMD.

RedmiBook Pro 14/15 Ryzen Edition выпущен с процессорами AMD Ryzen серии 5000

RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition Варианты и цена

AMD Ryzen 5 5500U — 4299 йен (672 доллара)
AMD Ryzen 7 5700U — 4699 иен (735 долларов)

RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition, варианты и цена

AMD Ryzen 5 5600H — 4799 иен (751 доллар)
AMD Ryzen 7 5800H — 5299 иен (829 долларов)

В любом случае, несмотря на наличие разных процессоров, они имеют одинаковую оперативную память DDR4 16 ГБ 3200 МГц и твердотельный накопитель PCIe 512 ГБ.

Еще одно отличие состоит в том, что из-за наличия процессоров AMD RedmiBook Pro 14/15 Ryzen Edition не поставляется с Thunderbolt 4 USB Type-C. Однако, как сообщается на официальном сайте, один из двух портов USB Type-C поддерживает вывод видео. Следовательно, мы думаем, что этот порт включает стандарт DisplayPort 1.4, хотя официально он не упоминается.

Помимо вышеупомянутых различий, RedmiBook Pro 14 Ryzen Edition и RedmiBook Pro 15 Ryzen Edition точно такие же, как оригинальные RedmiBook Pro 14 и RedmiBook Pro 15.

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