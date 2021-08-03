RedmiBook India будет запущен сегодня

Xiaomi выпустила множество ноутбуков под своим собственным именем в Индии, например, серию Mi NoteBook 14. Теперь ожидается, что компания предложит новые ноутбуки на индийском рынке под брендом Redmi.

Первоначально Redmi не разглашала, какую модель представит, и не показывала ни одного из своих проектов. Но, по слухам, компания выпустит ноутбук RedmiBook 15 по бюджетной цене в Индии.

Вскоре после появления слухов компания подтвердила прибытие ноутбука, создав целевую страницу на своем официальном сайте. После подтверждения прошлых утечек и сведений, полученных с целевой страницы,стало известно много подробностей о ноутбуке.

Предстоящий RedmiBook 15 будет иметь тот же дизайн, что и другие модели ноутбуков RedmiBook, выпущенные в Китае. Как следует из названия, ожидается, что он будет оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full-HD. Это будет ЖК-экран с тонкой рамкой.

Согласно утечкам, RedmiBook 15 для Индии будет иметь веб-камеру HD. Ожидается, что он будет оснащен процессорами Inter 11-го поколения Core i3 и Core i5 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Он будет доступен в двух вариантах: базовый вариант хранения SSD на 256 ГБ и более высокий вариант хранилища SSD на 512 ГБ.

Ноутбук будет оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт, обеспечивающими стереозвук. Ожидается, что он будет поставляться с аккумулятором, который прослужит до 10 часов и будет поддерживать технологию быстрой зарядки 65 Вт. Ноутбук будет работать под управлением операционной системы Windows 10.

RedmiBook 15 будет стоить менее 50 000 фунтов стерлингов (~ 672 доллара США) в Индии. Он будет доступен в единственном варианте цвета Charcoal Grey. Что касается его доступности, Redmi официально подтвердила, что ноутбук будет выпущен сегодня, то есть 3 августа в 12 часов.

Примечательно, что RedmiBook 15 будет конкурировать с Realme Book, еще не выпущенным. Для тех, кто не в курсе, ожидается, что Realme Book будет стоить в Индии менее 40000 фунтов стерлингов (~ 538 долларов США).

Источник — Astera.