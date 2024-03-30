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Redmi Watch 4 с обновлением получили голосового помощника Amazon Alexa

Автор На чтение 2 мин Просмотров 2 Опубликовано

Недавно выпущенные часы Redmi Watch 4 получили обновление, которое добавляет поддержку голосового помощника Amazon Alexa.

Интеграция с Alexa позволяет пользователям Redmi Watch 4 выполнять различные задачи с помощью голосовых команд. Теперь можно устанавливать таймеры и будильники, управлять совместимыми устройствами умного дома, создавать напоминания и многое другое.

Однако, согласно обсуждению на Reddit, поддержка Alexa в Redmi Watch 4 может быть ограничена в некоторых регионах. Например, пользователь из США отметил, что несмотря на получение обновления, функция Alexa остается недоступной, с сообщением о том, что она “не доступна в вашем регионе”.

Чтобы проверить работу Alexa на Redmi Watch 4, пользователи советуют обновить программное обеспечение устройства и попробуйте использовать голосовые команды. Если функция по прежнему не доступна, то следует набраться терпения, когда ее запустят в регионе.

Напомним Redmi Watch 4 получили корпус из алюминиевого сплава, AMOLED-экран диагональю 1,97 дюйма с максимальной яркостью 600 нит и частотой обновления 60 Гц.

Смарт-часы также оснащены 4-канальным датчиком PPG для мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови. Redmi Watch 4 еще оборудованы акселерометром, гироскопом и функцией GPS.
Помимо этого в часах есть микрофон и динамик для звонков по Bluetooth.

Устройство имеет водонепроницаемость 5 ATM. В нем установлен аккумулятор на 470 мАч, который обеспечивает до 20 дней работы в типичных сценариях использования.

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