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Redmi выпустит игровой ноутбук на необычном процессоре Intel

14.08.2020 15:17

Бренд Redmi выпустит новый игровой ноутбук, который носит название Redmi G.Redmi выпустит игровой ноутбук на необычном процессоре Intel
Об этой новинке уже известно немало, в том числе выяснилось, что она получит необычный процессор от Intel, который пока не заявлен на сайте компании.

Предполагается, что его либо скоро добавят в список, либо это будет некое эксклюзивное предложение для китайской компании. Redmi G уже появился на официальном сайте Xiaomi, где он представлен в версиях с тремя процессорами и двумя видеокартами.

В базовой конфигурации заявлен процессор Core i5-10200H, который имеет частоту 2,4-4,1 ГГц. Также есть процессор Core i5-10300H с частотой 2,5-4,5 ГГц.

Redmi выпустит игровой ноутбук на необычном процессоре Intel

По сути эти процессоры одинаковые, но отличаются частотой и Core i5-10200H как раз является необычным, и именно его нет на сайте Intel. Из остальных характеристик известно о габаритах ноутбука, которые составляют 373,4 х 264,5 х 24,4 мм, вес – 2,5 кг.

Экран в модели 16-дюймовый, а аккумулятор установлен емкостью 55 Вт•ч и он обеспечит 6 часов автономной работы.

Среди других известных характеристик указаны USB 2.0, USB 3.2 Gen2, Mini DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, USB-C, RJ45, обычный разъем для наушников, система охлаждения двумя вентиляторами, яркость экрана 300 кд/м2 и адаптер Wi-Fi 6. Минимальная стоимость Redmi G составляет 720 долларов.

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