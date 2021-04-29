Redmi выпустила спецверсию смартфона Redmi K40 Bruce Lee Special Edition

Специальная версия была создана в честь мастера боевых искусств, режиссёра и актера Брюса Ли.

Специальное издание по характеристикам полностью повторяет Redmi K40, но отличается от последнего корпусом с культовыми желтыми и черными цветами.

Кроме этого, Redmi K40 Bruce Lee Special Edition будут поставлять в желто-черной упаковке с чехлом, зарядным устройством и кабелем, также выполненными в желтом цвете.

В продаже смартфон появился в конфигурации с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ по цене 430 долларов.