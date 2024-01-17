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Redmi выпустил игровой монитор Redmi G34WQ с WQHD-экраном за 18 тыс. рублей

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В Китае был представлен новый бюджетный изогнутый игровой монитор от суббренда Xiaomi. Официальное название продукта — Redmi Monitor G34WQ.

Redmi выпустил игровой монитор Redmi G34WQ с WQHD-экраном за 18 тыс. рублей

Основной особенностью этого монитора является его 34-дюймовый изогнутый экран. Дисплей поддерживает разрешение WQHD и имеет частоту обновления 180 Гц и соотношение сторон 21:9.

ЖК-панель обладает разрешением 2560 x 1440 пикселей (WQHD), поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и имеет время отклика 1 мс.

Монитор имеет регулируемую конструкцию, в том числе его можно повесить на стену.

Redmi выпустил игровой монитор Redmi G34WQ с WQHD-экраном за 18 тыс. рублей

Для индивидуальной настройки монитор оснащен кольцевой светодиодной подсветкой RGB на задней панели. Также имеются 2 порта DP 1.4 и 2 порты HDMI 2.0.

Цена монитора Redmi G34WQ в Китае составляет 1 999 юаней или около 24,5 тыс. рублей. Однако, в течение ограниченного времени, его можно будет приобрести по сниженной цене 1 499 юаней или 18 тыс. рублей.

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