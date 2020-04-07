Redmi в апреле выпустит роутер с поддержкой Wi-Fi 6

Компания Redmi после того как стала отдельным подразделение от Xiaomi, начала выпускать не только смартфоны, но также аксессуары и телевизоры.

Теперь китайский производитель готовит роутер с поддержкой Wi-Fi 6. На рынке он придет на смену модели Redmi AC2100.

Новый маршрутизатор Redmi уже прошел сертификацию у регулятора 3C. По документам модель обозначается AX1800.

В документах еще указано, что Redmi AX1800 является гигабитным двухдиапазонным устройством.

По данным сетевого и информатора, Redmi AX1800 будет стоить дешевле, чем роутер с Wi-Fi 6 от компании Xiaomi, который был выпущен недавно и сейчас его предлагают за 85 долларов.

Напомним, в Xiaomi AX3600 установлен процессор Qualcomm IPQ8071A и 512 МБ оперативной памяти.

Маршрутизатор поддерживает технологию OFDMA, MU-MIMO и WPA3.