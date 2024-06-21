Redmi уже начала работать над преемником бюджетного Redmi 13C 5G

Один из сайтов, Gizmochina, обнаружил информацию о новом смартфоне в базе IMEI, и ожидается, что этот новый смартфон будет лучше и продвинутее, чем предыдущая модель Redmi 13C 5G.

Xiaomi собирается выпустить Redmi 14C 5G, который будет новым членом их серии смартфонов Redmi. Это подтверждено информацией из базы данных, что говорит о том, что смартфон будет доступен в ближайшем будущем.

Ожидается, что Redmi 14C 5G будет иметь некоторые улучшения по сравнению с предыдущей моделью, Redmi 13C 5G. Xiaomi хочет сделать Redmi 14C 5G более конкурентоспособным среди других бюджетных смартфонов.

Redmi 14C 5G будет доступен в четырех моделях для разных рынков: “2411DRN47G“, “2411DRN47R“, “2411DRN47I” и “2411DRN47C“. Например, буква «G» означает, что это глобальная версия, а «R» — для Японии, «I» — для Индии, а «C» — для Китая. Это означает, что устройства будут отличаться в зависимости от региона. Интересно отметить, что это первый раз, когда Xiaomi представляет смартфон серии «C» в Японии.

Redmi 13C 5G имеет 6,74-дюймовый ЖК-дисплей IPS с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6100 +, поддержку 5G и основную камеру на 50 мегапикселей, а также фронтальную камеру на 5 мегапикселей.

Ожидается, что Redmi 14C 5G будет иметь схожие функции и характеристики. Однако конкретные технические характеристики Redmi 14C 5G пока неизвестны.

Что касается даты выпуска устройства, то предыдущая модель, Redmi 13C 5G, была официально представлена в декабре 2023 года. Ожидается, что новый Redmi 14C 5G будет выпущен примерно в то же время.