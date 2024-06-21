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Redmi уже начала работать над преемником бюджетного Redmi 13C 5G

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Один из сайтов, Gizmochina, обнаружил информацию о новом смартфоне в базе IMEI, и ожидается, что этот новый смартфон будет лучше и продвинутее, чем предыдущая модель Redmi 13C 5G.

Redmi уже начала работать над преемником бюджетного Redmi 13C 5G

Xiaomi собирается выпустить Redmi 14C 5G, который будет новым членом их серии смартфонов Redmi. Это подтверждено информацией из базы данных, что говорит о том, что смартфон будет доступен в ближайшем будущем.

Ожидается, что Redmi 14C 5G будет иметь некоторые улучшения по сравнению с предыдущей моделью, Redmi 13C 5G. Xiaomi хочет сделать Redmi 14C 5G более конкурентоспособным среди других бюджетных смартфонов.

Redmi 14C 5G будет доступен в четырех моделях для разных рынков: “2411DRN47G“, “2411DRN47R“, “2411DRN47I” и “2411DRN47C“. Например, буква «G» означает, что это глобальная версия, а «R» — для Японии, «I» — для Индии, а «C» — для Китая. Это означает, что устройства будут отличаться в зависимости от региона. Интересно отметить, что это первый раз, когда Xiaomi представляет смартфон серии «C» в Японии.

Redmi 13C 5G имеет 6,74-дюймовый ЖК-дисплей IPS с частотой обновления 90 Гц, процессор MediaTek Dimensity 6100 +, поддержку 5G и основную камеру на 50 мегапикселей, а также фронтальную камеру на 5 мегапикселей.

Ожидается, что Redmi 14C 5G будет иметь схожие функции и характеристики. Однако конкретные технические характеристики Redmi 14C 5G пока неизвестны.

Что касается даты выпуска устройства, то предыдущая модель, Redmi 13C 5G, была официально представлена в декабре 2023 года. Ожидается, что новый Redmi 14C 5G будет выпущен примерно в то же время.

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