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Redmi Turbo 4 Pro будет оснащен Snapdragon 8s Elite и АКБ на 7410 мАч

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Компания Redmi анонсировала новый смартфон Redmi Turbo 4 с процессором Dimensity 8400-Ultra и теперь работает над более мощной моделью Turbo 4 Pro.

По данным инсайдера Digital Chat Station, новый смартфон будет оснащён чипсетом Snapdragon 8s Elite, который ожидается во втором квартале. Этот процессор обещает высокую производительность и улучшенные графические возможности.

Одним из главных достоинств Turbo 4 Pro станет аккумулятор ёмкостью 7410 мАч, что является рекордом для Redmi в среднем классе. Устройство также должно поддерживать быструю зарядку мощностью 90 Вт.

Ожидается, что Turbo 4 Pro получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и оптический сканер отпечатков пальцев. В камере предусмотрена 50-мегапиксельная основная с оптической стабилизацией и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также ожидается, что смартфон будет иметь металлический корпус с защитой IP68.

Кроме того, родственный бренд Poco может выпустить модифицированную версию Turbo 4 Pro под названием Poco F7 во втором квартале этого года.

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