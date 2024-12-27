Redmi Turbo 4 появился в бенчмарке Geekbench

Еще не анонсированный смартфон от бренда Redmi успешно прошел тестирование в Geekbench, что дало представление о его производительности и основных характеристиках.

Модель с номером 24129RT7CC основана на процессоре Dimensity 8400 и в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти набрала 1642 и 6056 баллов в тестах на одно и все ядра CPU соответственно. Это ставит её производительность между Snapdragon 8 Gen 2 и Snapdragon 8 Gen 3.

Согласно слухам, Redmi Turbo 4 будет иметь 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятор с поддержкой 90-ваттной быстрой зарядки и 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией.

Также ожидается наличие подэкранного сканера отпечатков, ИК-порта для управления устройствами и стереодинамиков.