Redmi снизила стоимость популярного смартфона Redmi Note 9

Дешевле стала международная версия аппарата, в которой предлагается процессор MediaTek Helio G85, 6,53-дюймовый экран и четверная камера.

На площадке AliExpress смартфон предлагают купить по цене всего 144 доллара. За эти деньги покупатель получит устройство в версии с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

В основной камере Redmi Note 9 установлены датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп, а для селфи доступна камера разрешением 13 Мп.

Батарея в смартфоне имеет емкость 5 020 мАч и она поддерживает зарядку мощностью 18 Вт. Еще смартфон имеет модуль NFC.