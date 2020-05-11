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Redmi скоро составит конкуренцию Xiaomi на рынке мониторов для ПК

11.05.2020 21:42

Redmi после того как стала отдельной компанией постепенно расширяет линейку своих продуктов. У компании помимо смартфонов есть наушники, телевизоры и ноутбуки. Теперь она готовит мониторы.
О том, что Redmi намерена выпустить монитор, стало известно еще в прошлом году, а сейчас источник пишет, что первый монитор бренда будет очень дешевым.

По данным сетевого информатора, диагональ экрана Redmi Display составит 23,8 дюйма, а стоимость будет 85 долларов. Представят новинку в июне.

Этот же источник еще сообщил, что монитор выпустит Xiaomi, а это будет очередной недорогой экран диагональю 27 дюймов и его стоит ожидать в июле. Позже еще появится 29,5-дюймовый 4K монитор.

Redmi после старта продаж игрового монитора от Xiaomi тоже выпустит игровое решение с диагональю 27 дюймов.

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