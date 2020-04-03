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Redmi представила свой первый фитнес-браслет Redmi Band

03.04.2020 23:23

Бренд Redmi представил свой первый фитнес браслет — Redmi Band. Это устройство отличается от Mi Band, причем не только внешним видом, но и размером экрана.
Функционал Redmi Band и Mi Band практически одинаковый, но если Mi Band по сути является капсулой, вставленной в браслет, то новинка от Redmi получила встроенный разъем для зарядки от обычного usb.

Все характеристики нового фитнес-браслета не озвучили, а на презентации было сказано, что трекер получил 1,08-дюймовый экран, на котором отображается вся актуальная информация о физической активности, а также время и уведомления.

Также в новинке установили батарею, обеспечивающую до 14 дней работы на одном заряде, и оптический датчик отслеживания частоты сердечных сокращений.

Еще браслет способен следить за качеством и продолжительностью сна.

Redmi Band в продажу поступит 9 апреля по цене 14 долларов и будет предлагаться в черном, синем, оранжевом и оливково-зеленым цветах.

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