25 мая бренд Redmi, который принадлежит китайской компании Xiaomi, провел презентацию новой версии смартфона.

Redmi представила самый доступный смартфон Redmi K30i 5G, в котором дизайн использовали от обычного Redmi K30 5G.

В смартфоне имеется 6,67-дюймовый ЖК-экран с разрешением 2400×1080 точек и частотой обновления 120 Гц. Селфи-камера этой модели имеет два модуля, разрешение которых составляет 20 и 2 Мп.

На задней панели располагается камера с четырьмя сенсорами – 48, 8, 5 и 2 Мп. Работает новинка на базе процессора Snapdragon 765G, который дополняет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

За автономную работу аппарата будет отвечать батарея на 4 500 мАч с поддержкой 30-ватной зарядки. Что касается операционной системы, то в Redmi K30i 5G установлена Android 10 с MIUI 11.

На китайском рынке смартфон станет доступен для покупки со 2 июня по цене 1 799 юаней или около 252 долларов. Цветовая гамма модели представлена синим, красным, фиолетовым и белым цветами.