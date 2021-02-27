Redmi представила новый доступный 86-дюймовый телевизор Redmi Max 86

На большой презентации были показаны не только смартфоны серии Redmi K40, но также новый огромный дешевый телевизор.

Новая модель признана укрепить позиции компании среди больших диагоналей. У Redmi уже есть 98-дюймовый телевизор, который компания вынуждена поднимать на этажи с помощью автокрана, причем эта услуга в Китае обходится бесплатно.

Теперь модельный ряд расширен телевизором Redmi Max 86 с 86-дюймовой панелью. За счет уменьшения экрана новинку уже можно поднимать в лифте, и как заявили на презентации, большинство лифтов в КНР позволяют это сделать.



Redmi Max 86 получил 4К IPS матрицу с 92% охватом цветового пространства DCI-P3. Панель также поддерживает HDR10+ и частоту обновления экрана 120 Гц.

Таким образом телевизор подходит для текущего поколения консолей.



В новинке установили четырехъядерный процессор с графическим ускорителем Mali-G52 MC1 и 2 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в ней 32 ГБ.

Работает Redmi Max 86 под управлением фирменной оболочки MIUI for TV 3.0. В Китае 86-дюймовый телевизор оценили в 1 240 долларов, что очень дешево для такого формата экрана.