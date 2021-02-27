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Redmi представила новый доступный 86-дюймовый телевизор Redmi Max 86

27.02.2021 03:08

На большой презентации были показаны не только смартфоны серии Redmi K40, но также новый огромный дешевый телевизор.
Новая модель признана укрепить позиции компании среди больших диагоналей. У Redmi уже есть 98-дюймовый телевизор, который компания вынуждена поднимать на этажи с помощью автокрана, причем эта услуга в Китае обходится бесплатно.

Теперь модельный ряд расширен телевизором Redmi Max 86 с 86-дюймовой панелью. За счет уменьшения экрана новинку уже можно поднимать в лифте, и как заявили на презентации, большинство лифтов в КНР позволяют это сделать.

Redmi представила новый доступный 86-дюймовый телевизор Redmi Max 86
Redmi Max 86 получил 4К IPS матрицу с 92% охватом цветового пространства DCI-P3. Панель также поддерживает HDR10+ и частоту обновления экрана 120 Гц.

Таким образом телевизор подходит для текущего поколения консолей.

Redmi представила новый доступный 86-дюймовый телевизор Redmi Max 86
В новинке установили четырехъядерный процессор с графическим ускорителем Mali-G52 MC1 и 2 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в ней 32 ГБ.

Работает Redmi Max 86 под управлением фирменной оболочки MIUI for TV 3.0. В Китае 86-дюймовый телевизор оценили в 1 240 долларов, что очень дешево для такого формата экрана.

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