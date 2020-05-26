Redmi представила молодежные телевизоры Redmi Smart TV X

Redmi сегодня в Китае представила новую бюджетную серию телевизоров Redmi Smart TV X, которые производитель назвал молодежными и сделал на них очень низкую цену.

Redmi Smart TV X представлена тремя версиями — 50, 55 и 65 дюймов, где самая большая модификация оценивается в 465 долларов.

55-дюймовая панель будет предлагаться за 420 долларов, а стоимость 50-дюймовой версии объявят позже.

Независимо от диагонали Redmi Smart TV X получили 4К экраны с частотой обновления 60 Гц и 85-процентный охват цветового пространства NTSC.

Телевизоры еще оснащены мощной акустической системой с отдельным сабвуфером. Суммарная мощность встроенной акустики 50 Вт.

В основе телевизоров лежит четырёхядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Новинки поддерживают технологию улучшения качества картинки и голосового управления.